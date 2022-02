Amorim e a guerra na Ucrânia: «Os miúdos não sabem se têm escola, casa, campeonato...»

Rúben Amorim destacou esta sexta-feira a difícil situação que se vive na Ucrânia após a ofensiva russa. Questionado a propósito do adiamento do jogo da Youth League entre Sporting e Dinamo Kiev, o treinador dos leões sublinhou que as questões do futebol são "pormenores" perante o flagelo da guerra."É algo que mexeu com toda a gente [mudança de data de jogos], mas é um pequeno pormenor dentro de tudo o que se está a passar. Há uma adaptação de uma equipa que não vai lá jogar certamente, porque não devem jogar na Ucrânia, mas pior estão os miúdos da Ucrânia que nem sabem se têm campeonato, escola, casa... isso é um pequeno pormenor, sobre onde os jogadores do Sporting vão jogar ou quando, é um pormenor insignificante... Os jogadores, pela idade que têm, não levam isto tão a sério como nós, mas a equipa vai-se adaptar", afirmou na antevisão ao jogo com o Marítimo.