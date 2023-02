Amorim e a homossexualidade no futebol: «Não há discriminação. É, isso sim, um tema tabu»

Jakub Jankto, jogador do Getafe cedido ao Sparta Praga, assumiu esta semana ser homossexual , afirmando a vontade de "não se esconder mais" por querer "viver em liberdade". O gesto do médio de 27 anos, internacional pela República Checa, foi elogiado por muitos mas o tema ainda é tabu, como sublinhou hoje Rúben Amorim."Pela minha experiência não há discriminação é, isso sim, um tabu. No mundo atual, seria estranho haver esse tipo de problema, vejo isso com normalidade, até porque tenho dois filhos, era algo que não me envergonharia. É um não assunto", respondeu o treinador do Sporting quando instado a comentar o tema na conferência de imprensa de lançamento ao jogo do playoff da Liga Europa.