Amorim e a opção de Matheus Nunes por Portugal: «Sporting não teve nada a ver com a decisão»

Rúben Amorim não deixou de sublinhar a sua satisfação por ter visto Matheus Nunes optar pela Seleção Nacional. O jogador do Sporting - que entrou já na convocatória de Fernando Santos para os próximos compromissos da equipa das quinas - falou com o técnico mas este, garante, não teve qualquer influência na sua escolha.





"Nenhuma. Foi decisão pessoal do Matheus. Para nós seria indiferente. Falei com ele porque pede-me conselhos, dei-lhe a minha opinião, não a vou dizer aqui, mas não dei opinião no sentido de escolha. Disse-lhe para pensar o que seria melhor para ele. Sporting não teve nada a ver com a decisão. Talvez a mãe, o padrinho e o Matheus. Fizeram a decisão deles. Estou contente, sou português e a Seleção fica mais forte", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.