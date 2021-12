Amorim e as "boas recordações" de Pina Manique: «Não ganhando pode tornar-se um pesadelo»

Rúben Amorim prepara-se para regressar esta quarta-feira a Pina Manique, local onde deu início à sua carreira como treinador.Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Casa Pia para os oitavos de final da Taça de Portugal (partida agendada para as 20h45 desta quarta-feira), o treinador dos leões afirmou ter "boas recordações" daquele recinto que o acolheu no início do seu percurso como técnico, que ainda assim poderão passar a pesadelos caso o Sporting não consiga vencer."É um local muito especial para mim, onde comecei a minha carreira como treinador. Quero manter as boas recordações, não ganhando pode tornar-se num pesadelo. Vou reencontrar pessoas. O Carlos Pires não está lá, está no Massamá, mas vou reencontrar. Quero trazer a eliminatória para Alvalade e passar à próxima fase", começou por dizer o técnico dos leões."Esperamos um jogo difícil. O encontro com o Penafiel foi um sério aviso a esta equipa. [O Casa Pia] Joga no mesmo sistema que nós, que até há pouco tempo liderava a classificação, teve duas derrotas, o que é normal na segunda liga porque é muito competitiva. Um treinador que eu conheço bem e que ele me conhece bem a mim, com dinâmicas muito idênticas. Uma equipa que não tem nada a perder, num campo que é muito característico. Temos de ser muito sérios. E se houve jogos, já este ano, em que só os ganhámos porque entrámos sempre a pensar que era possível vencer, acho que aqui é um pouco o contrário. Temos que entrar em campo sabendo que podemos perder este jogo. Se não formos muito sérios e encararmos o jogo como uma final podemos não ultrapassar esta eliminatória, o que seria um grande problema para nós. Se acontecer o mesmo ao Casa Pia é totalmente diferente, por isso temos que assumir as nossas responsabilidades e vencer o jogo.""Depende muito dos resultados, trabalhamos há muito tempo o sistema, desde o Casa Pia. O Filipe Martins implementou outro sistema. Não é por minha causa que o Casa Pia joga assim. A qualidade dos jogadores pode fazer a diferença, mas se os outros jogadores forem mais rápidos a perceber o jogo e mais combativos, pode deixar-nos em dificuldades. O jogo com o Penafiel serviu para demonstrar a qualidade que existe na segunda Liga. É como jogarmos contra nós. Temos essa responsabilidade, melhores jogadores e, por isso, temos de ganhar o jogo", terminou.