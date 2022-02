Amorim e as contratações: «Seria muito estranho alguém nos impor alguma coisa nesta altura»

Rúben Amorim abordou esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão à partida do Sporting frente ao Belenenses SAD (quarta-feira, 20H45), as chegadas de Edwards e Slimani, garantindo que ambos os jogadores foram opções da equipa técnica."Quando já temos um estatuto consolidado, seria estranho alguém impor à equipa técnica algum jogador. Temos as opções, o scouting, e escolhemos consoante o que gostamos e o que podemos pagar pelo jogador. Seria muito estranho alguém impor alguma coisa nesta altura, tendo em conta que no início os resultados não ajudavam nada e nessa altura não o fizeram...", explicou o treinador do Sporting.Questionado sobre se equacionou a chegada de um defesa central, o treinador dos leões respondeu... negativamente. "Temos jogadores suficientes. Por vezes adaptamos o lateral esquerdo e o direito, que às vezes também são extremos. Por aí reparámos que não são precisos tantos jogadores. O Matheus Reis adaptou-se muito bem, o Esgaio também já o provou".Quanto ao jogo com o Belenenses SAD, Rúben Amorim confessou ter "algumas dúvidas" relativamente à forma como os azuis se vão apresentar, mas garante que a equipa está pronta. "Sabemos que temos de ganhar para manter a nossa posição e tentar subir na tabela. Não há jogos fáceis na Liga Bwin, vimos de um bom momento e estamos habituados a isto".