Amorim e as palavras de Ronaldo: «São casos que acontecem e cada treinador tem a sua forma de resolver»

Rúben Amorim foi esta terça-feira questionado sobre o caso resultante da atitude de Cristiano Ronaldo quando foi substituído frente à Coreia do Sul."Não sei o que se passa lá dentro mas os grupos não variam assim tanto. São casos que acontecem em todas as equipas e cada treinador tem a sua forma de resolver. Eu tenho pouco tempo de treinador. É uma gestão normal. Os jogadores dizem isto ou aquilo, são coisas normais. O foco deve estar no jogo, ganhar à Suíça. Isso acontece em todos os grupos. Não há certo nem errado, o mesmo treinador pode ter uma atitude num clube e as coisas correrem bem, e noutro não. Depende também da dinâmica do grupo. O meu trabalho é focar no Rio Ave, mas logo jogamos todos com a Suíça", disse o treinador do Sporting na antecisão do jogo com o Rio Ave, da Allianz Cup, marcado para quarta-feira (20h30).