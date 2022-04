Rúben Amorim foi confrontado, no final do clássico entre FC Porto e Sporting (), com o facto de ter deixado Islam Slimani de fora da ficha de jogo.Em declarações na flash-interview da CNN Portugal, o técnico dos leões assumiu que a ausência do avançado argelino foi uma "opção técnica", sublinhando que apenas "os que treinam melhor jogam e são convocados" e deixando ainda um recado que servirá para todos os seus jogadores:"Foi opção técnica. Volto a dizer: os que treinam melhor jogam e são convocados... É-me indiferente. Eu posso arriscar o meu trabalho, a eliminatória... É-me indiferente e será assim até deixar de ser treinador. [Mas passou-se alguma coisa?] Não, é uma opção."