Amorim: «É difícil manter jogadores como Ugarte porque há muitos clubes interessados»

O Sporting já tem uma proposta oficial do Paris Saint-Germain por Manuel Ugarte. A oferta, sabe Record , foi apresentada por Jorge Mendes e é de 60 milhões de euros, o que corresponde ao valor da cláusula de rescisão do médio. Nesta altura, segundo foi possível apurar, o acordo só não está fechado porque há divergências quanto à percentagem da operação a que o Famalicão terá direito. Rúben Amorim foi questionado esta quinta-feira sobre o tema."Não posso dizer isso porque a temporada ainda não acabou, ainda temos um jogo. Sei o que isso mexe com os jogadores, dizer que tipo de jogador quero trazer. Não vou estar a fazer isso porque ainda estamos a terminar a época. Em relação ao Ugarte não posso confirmar nada, ultrapassa-me. É difícil manter jogadores como ele porque há muitos clubes interessados. Não é o meu trabalho. Eu sei aquilo que quero fazer com a equipa e já transmiti isso à direção. Estamos preparados para qualquer cenário"."Eu sei que às vezes me perguntam coisas e eu respondo, mas vou deixar isso para a direção. Qualquer comentário meu pode mudar alguma coisa nas negociações. Falhámos a Liga dos Campeões, mas mesmo nos outros anos tivemos de vender. O Ugarte é um dos jogadores mais cobiçados".