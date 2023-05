O Sporting despediu-se da época 2022/23 com um triunfo sofrido (2-1) no terreno do Vizela, num encontro em que esteve a perder mas conseguiu a reviravolta já nos minutos finais, com um autogolo de Ivanildo Fernandes (85'). Em declarações no final da partida, Rúben Amorim gostou da reação da equipa à desvantagem no marcador, deixando ainda uma palavra aos adeptos que apareceram em 'peso' em Vizela.

"É aquele sinal que temos vindo a falar nesta última série, mesmo com alguns contratempos continuamos a jogar o nosso futebol e demos a volta ao resultado. Em alguns momentos jogámos a meio do meio-campo do adversário, no início tivemos dificuldade numa transição, que era isso que o Vizela estava a tentar. Um jogo bem conseguido da nossa equipa, a fechar com uma sequência boa."





"Há coisas que esta equipa, apesar do talento e da época que fez, há algo que temos de ganhar é que seja um treino ou um jogo é que temos sempre que ganhar. Faltou-nos um bocadinho dessa fome, mas melhorámos no fim. Numa época muito complicada, os nossos adeptos estiveram sempre connosco. Notou-se em alguns jogos a ansiedade normal de que a época não estava a correr bem, mas hoje foi a prova que estão com a equipa. Mas também porque eles veem que há um processo, não veem ninguém perdido. Já pedimos desculpa aos adeptos pela época. Não foi falta de esforço, foi falta de capacidade de sermos competitivos. Para o ano estaremos mais preparados.""Obviamente que é importante eles terem tempo para crescer, e nós fizemos esse trabalho há dois anos, mas a pressão e a expectativa era completamente diferente. Nessa altura não esperavam nada de nós. Hoje em dia os miúdos que entrarem têm que ganhar os jogos todos. O treinador e a estrutura têm noção disso, mas nós vivemos deste projeto. Em vez de irmos atrás de muitos jogadores, tentar compensar alguma coisa, até porque eu acho que não é essa a nossa forma de mostrar ambição, tentámos mostrar o nosso projeto. Os jogadores jovens têm de trabalhar muito para mostrarem que estão preparados. Cabe aos jogadores mais experientes, ao Nuno Santos, ao Seba, etc., dar uma estabilidade tal para não sentirem o jogo. Falando diretamente do Dário, é um jogador com muita capacidade física, mas tem de se sentir que é claramente jogador de equipa A e este ano andou a saltar para a equipa B. Se a cabeça estabilizar tudo vai aparecer. Eles precisam de tempo para crescer, mas acho que não vão ter e, portanto, vão ter muita gente a apoiá-los e nós vamos estar todos juntos.""É impossível descansar, queremos as coisas muito rápido. Vivemos num país onde todos os clubes têm que vender e isso cria alguma ansiedade, mas estou confiante e acredito no trabalho de toda a gente aqui. Vou descansar para aí dois dias, a nossa vida é um vício. Portanto, daqui a dois dias estou de volta ao trabalho.""Sem dúvida, o campeonato fechou. O nosso trabalho está feito. Enquanto os outros estiverem a jogar, eu estarei a preparar aquele que é o nosso futuro. Da mesma forma que eu disse há uns anos que aquilo que o FC Porto e o Benfica, que têm possibilidades de serem campeões, estão a viver é o que nós queremos viver. É a vida deles e nós temos a nossa. Portanto, vou desligar a televisão e focar-me muito no que temos de fazer", terminou.