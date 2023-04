Amorim e o aumento de Varandas: «Não conseguiríamos com esse dinheiro contratar um avançado»

Rúben Amorim foi este domingo confrontado com ocomo presidente da SAD do Sporting, quando não foi contratado um avançado em janeiro, bem como com a possibilidade de deixar o clube se não lhe forem dadas mais condições na próxima época."Para já, enaltecer que as coisas estão a ser feitas abertamente. Estarmos a comparar a contratação de um avançado com um aumento... Nem me cabe a mim. É uma decisão de toda a gente. Já sei que o avançado deu muita confusão. O que disse, mantenho. Obviamente que pode ser um dos fatores da falta de eficácia, mas não quer dizer que seja a principal razão para o falhanço dos nossos objetivos. Acho que não tem nada a ver, é decisão da SAD. Não conseguiríamos pegar nesse dinheiro e contratar um avançado. Não me quero alongar, não tenho opinião sobre isso, quero falar do V. Guimarães", explicou na antevisão do jogo de amanhã com os minhotos."Em relação ao treinador ficar ou não, já falei sobre isso. Sabemos como é o futebol e, mesmo com renovação, sou responsável pela parte desportivo e estamos a falhar redondamente. Temos de falar, tenho de falar com as pessoas e apresentar as minhas explicações e assumir essa responsabilidade. No fim vamos ver o que é melhor para o clube. Até pode ser o clube que diz que quer mudar por, para o ano, não ter tanta margem com este treinador. Não atingimos os objetivos mínimos e temos de conversar todo, é uma avaliação que será feita no fim da época. Não há instabilidade nenhuma no Sporting. Valorização de jogadores? Já falámos sobre isso. Estabilidade financeira está muito melhor. Tudo isso é uma forma de preparar a próxima época, e é para isso que as reuniões servem", concluiu.