Amorim e o golo de Nuno Santos: «Andamos a marcar os mais difíceis e depois os mais fáceis...»

O Sporting somou este domingo, frente ao Boavista (), a quarta vitória consecutiva na Liga Bwin, num encontro que ficou marcado por um golo fenomenal de Nuno Santos ().Em declarações no final da partida, Rúben Amorim elogiou a entrada da equipa, apesar da falta de eficácia que demonstrou à frente da baliza do Boavista. "Entrámos com boa velocidade, podíamos ter feito quase golo no primeiro lance. Controlámos muito bem o Boavista. Baixámos a intensidade no fim da primeira parte, altura em que o Boavista teve um bocadinho de bola, mas sem criar qualquer ocasião. Fomos criando ocasiões, falhámos à frente da baliza. Golo de Nuno Santos? Marcámos um golo de letra, entre os jogadores, o poste e o guarda-redes. Andamos a fazer os mais difíceis e depois os mais fáceis... como aconteceu no terceiro golo. Equipa fez um jogo muito competente e agora é seguir para o próximo", começou por dizer o técnico dos leões, aos microfones da Sport TV."Pensei [n.d.r. no jogo com o Arsenal] apenas no fim. Deixei o Morita, o Manu pode jogar... mas no início não. Este era o jogo mais importante. É mais importante ganhar este do que ganhar na quinta-feira. O Inácio fez um grande jogo com o Arsenal, mas estava cansado, o resto estava mais fresco. O Jer também fez um grande jogo e nós quisemos, porque também já não temos o Coates, o Ousmane vinha a jogar e bem e temos que o meter porque ele merece. O Nuno costuma ser titular, o Pote na frente. Foi uma equipa para vencer este jogo, que era a prioridade.""Eles têm de jogar os dois. O Paulinho correu muito no último jogo, o Chermiti estava cheio de fome, hoje não finalizou tão bem mas a forma como desgastou a defesa e pressionou, estava mais preparado para este jogo do que o Paulinho.""Defendemos quase sempre numa linha de quatro e começámos a habituar-nos a não ter de baixar tanto o lateral, neste caso o Nuno Santos, que aguentou-se muito tempo na frente. Estamos a fazer essas adaptações e estamos a controlar muito bem as transições. O Seba com muito espaço entre ele a controlar muito bem, muito ágil. São bons sinais. Mas a verdade é que também pressionámos desde o primeiro momento e a equipa está a melhorar.""O Nuno Santos ainda pode ser muito melhor, faz estes golos difíceis, faz várias assistências e tem sempre bons números, mas pode melhorar no entendimento do jogo, ainda é um jogador muito novo. Parabéns ao golo espetacular que marcou, mas o que eu lhe tenho a dizer é que ainda pode ser muito melhor.""Observar o jogo da primeira mão, sabemos que vai ser diferente. Ainda hoje vimos o jogo do Arsenal, é uma equipa com muita qualidade, jogue quem jogar tem sempre uma dinâmica muito forte. Mas vamos com tudo para passar a eliminatória. Vamos jogar da nossa maneira, mas sabemos que vai ser um jogo completamente diferente do que tivemos hoje", terminou."Normalmente caía se fizesse aquilo [risos]. Mas destacar as ocasiões que tivemos e acabámos por fazer os golos mais difíceis, à exceção do terceiro golo, com processos simples e bom timing. Foi só encostar. Fizemos esse e um muito difícil.""Se com o Tottenham e o Arsenal conseguimos controlar o jogo sem bola, temos de o conseguir fazer no nosso campeonato e foi isso que passámos aos jogadores. Tivemos uma capacidade física e mental que temos de correr atrás da bola e que temos de controlar estes adversários - foi isso que fizemos. Fomos muito competentes e a vitória até é escassa...""É a parte mental. Tudo conta: os resultados, mas principalmente o ambiente no estádio: o que estava hoje ajudou-nos a ir para a frente. Conseguimos ter mais força, mais andamento e a cabeça está mais livre. Não somos ingénuos e sabemos que são os resultados. Damos tudo pelo clube e hoje foi um bom dia para o Sporting.""Sim... Há jogadores impedidos para Londres [Coates e Morita] que mantivemos, outros que tivemos de rodar... Outros que chegaram em janeiro como o Toto [Tanlongo], que tem de começar a jogar, e precisa de minutos...""Vai ser muito difícil, eles vão meter uma velocidade acima da que meteram cá e nós temos de fazer o mesmo. A responsabilidade está do lado do Arsenal. Toda a gente espera que passem, mas vamos ver. Vamos preparar bem esse jogo, temos talento para surpreender", concluiu.