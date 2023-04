Amorim e o interesse de clubes ingleses: «Não vou deixar a porta entreaberta. O Sporting merece outro respeito»

O nome de Rúben Amorim tem sido associado, por diversas vezes, a clubes ingleses - ainda esta terça-feira o 'The Guardian' avança que o Chelsea quer entrevistar o treinador do Sporting -, mas o técnico deu hoje, uma vez mais, a garantia de que não pensa sair de Alvalade."O principal fator é porque gosto de estar aqui. Já vi muitos treinadores mudarem para outros campeonatos e não serem felizes. Não procuro nada, dou valor ao que tenho e não ao que é falado. Gosto de estar no Sporting. Se tivesse de sair daqui é porque fui empurrado por lenços brancos ou por outro motivo, mas não vou deixar a porta entreaberta porque acho que o Sporting merece outro respeito. Se quiser ir digo ao presidente e ao Hugo Viana e vou. Tenho objetivos claros para o que quero fazer. O clube que me quiser como quis o Sporting vai ter de pagar a cláusula. Não me faço convidado para outros clubes. Quero continuar aqui, estou feliz aqui. Há momentos em que se fala que tenho de sair porque não estou a cumprir objetivos, mas já vi treinadores mudarem porque não são felizes, mas se quiser mudar informarei as pessoas", afirmou no lançamento do jogo com o Gil Vicente (amanhã, 20H15).