Amorim e o penálti que Chermiti falhou: «É um rapaz muito adulto e trabalhador. Marca o próximo»

Amorim e o penálti: «Nunca lhe disse 'Pote, não passas a bola a ninguém', mas poderei dizer um dia»

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo da segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Midtjylland, e o penálti que Chermiti falhou no jogo com o Chaves foi ainda tema na conferência."Coabitar com Paulinho? Podem sempre, seja no início ou depois. Vamos gerindo de acordo com as características do adversário. É gerir da mesma forma o sucesso e o insucesso. Obviamente que é mais difícil para os jogadores o insucesso, mas gere-se da mesma forma. Olhar para as oportunidades: se ele falhou um golo isolado é explicar-lhe que o guarda-redes já estava a pensar no remate e tinha tempo para perceber que podia fintar. Ou seja, olhar muito para a tarefa. Da mesma forma que, quando marca golos, dizer onde falhou e onde acertou. Portanto é sempre a mesma gestão para o bem ou para o mal: olhar para o que fizeram, analisar objetivamente e não dar grande foco nem quando marcam ou quando falham. Ele é um rapaz muito adulto e trabalhador e vai melhorar nesses aspetos. Vejo com normalidade a questão do penálti: falhou um, o próximo vai marcar".