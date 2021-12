Amorim e o sorteio da Champions: «Tenho uma ideia de quem gostaria mesmo de não apanhar...»

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões está agendado para a próxima segunda-feira e Rúben Amorim sabe quem não gostaria que fosse o seu adversário. Em conferência de imprensa de lançamento ao jogo com o Boavista, o treinador do Sporting preferiu colocar o foco no campeonato e sublinhou o papel de 'outsider' do Sporting na liga milionária."Temos uma ideia das equipas. Todas seriam muito difíceis, mas há equipas que não gostaríamos mesmo de apanhar. Mas não quero dizer porque depois os jogadores ficam a saber que eu não quero jogar contra esta ou outra equipa. Estaremos preparados para qualquer tipo de jogo, mas o nosso foco é o campeonato. Conta muito como vamos estar no campeonato para encarar esses jogos. A forma de encarar esses jogos são diferentes. No campeonato temos essa responsabilidade, temos de voltar à Liga dos Campeões porque o clube precisa e depois na Champions vamos como outsiders nas 16 melhores equipas. Não vou dizer nenhuma equipa. Tenho uma ideia de quem não gostaria mesmo de apanhar, mas não digo porque caso aconteça, vamos muito na esperança e no acreditar. Se mencionar certas equipas pode ter um efeito negativo na equipa", afirmou.