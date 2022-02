Amorim e os elogios de Guardiola: «Matheus Nunes não era o pior no início da época e agora não é o melhor»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao jogo com o Estoril (amanhã, 18 horas).O objetivo é sempre o mesmo. Temos sempre o mesmo, que é vencer o jogo. Contra uma equipa que sabe o que faz, com rotinas já bem trabalhadas e com um ano de trabalho, muitos deles. Iniciaram muito bem, depois há uma normalização, de uma equipa e um treinador com qualidade, com varias soluções. O que queremos fazer é o que fizemos das outras vezes, sair da Liga dos Campeões e perceber que o campeonato é a nossa prioridade. Ainda não saimos da Liga dos Campeões oficialmente mas já estamos a pensar voltar lá. E isso passa por ganhar os nossos jogos, é o que vamos tentar fazer""Vejo com agrado. Outros treinadores a reconherem a capacidade do Matheus, acho que ele pode ser muito melhor. Tem de ficar contente com os elogios mas não ligar muito. O futebol é o dia da dia, no dia a seguir tem de provar o jogador que ele é. Lembrar o que foi o início do ano, perdemos um jogador, o João Mário, que jogou na posição dele todo o ano e houve muita gente que não concordou com a aposta mais séria, que já era séria mas ficou mais, no Matheus Nunes. Ele aproveitou. No início da época não era o pior, agora não é o melhor. Tem de manter o nível e concentração para estar ao nível que tem estado ultimamente. Eu lancei-o como podia ter lançado outro treinador. Era muito claro que ele era um grande talento. Tem muito a melhorar e a trabalhar""Temos jogadores suficientes e com qualidade para fazer frente ao Estoril. Vamos voltar a levar o Dário, isso abre sempre espaço para continuarmos com o nosso projeto, que é importante para nós. O Estoril sempre defendeu muito bem, contra nós variou entre linha de 5 e 6. É forte na transição. Teve um período de mais qualidade no início de termos futebolísticos, mas as ideias estão sempre lá. No campeonato há oscilações. De certeza que será um jogo difícil. Além da vitória que tiveram, jogar em Alvalade retira-lhes pressão. O que temos de fazer é sempre muito intensos. Temos a obrigação de vencer".: "Não me quero estar a alongar sobre os castigos, já falei sobre isso. Quero falar de futebol, isso ultrapassa-me. Não vai mudar muito. Tem de haver uma reestruturação maior no futebol português. Sou treinador do Sporting, foco-me no meu trabalho. Os nossos jogadores que estão castigados têm de trabalhar bem, têm mais tempo para trablhar coisas que não podem quando têm mais jogos"."Temos a obrigação de ganhar, obviamente. Ganhando 3 pontos ganhamos pontos ao rival que está atrás de nós, sabendo que há 2 vagas para a Champions. Não é decisivo, mas é muito importante ganharmos ao Estoril""Não… é olhar ao que foi o Matheus Nunes no ano passado, fazíamos uma rotação maior dos médios. De repente há jogadores que têm um clique, não futebolístico porque já o têm, mas entram na equipa e nunca mais saem. O Daniel é muito importante para nós, não vai sair, apesar de ter essa pouca utilização. Acredito muito nele. Tem sido prejudicado pela capacidade que o Matheus tem demonstrado. Houve uma fase que o Dani estava a lugar com o Ugarte, antes do jogo com o Benfica, eu próprio não sabia qual deles colcoar em jogo. É um jogador que eu gosto muito, que é prejudicado pelo treinador mas principalmente pelo rendimento que o Matheus tem atravessado. O momento dele vai chegar mais tarde ou mais cedo. Tem o seu espaço e é um grande jogador do Sporting".