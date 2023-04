Amorim e os quatro lesionados no Sporting: «Teríamos de ter alguma sorte para voltarem a jogar esta época»

Rúben Amorim admitiu este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca (domingo ás 20h30), que Paulinho e St. Juste poderão não voltar a jogar esta época por causa das lesões."Jovane dificilmente voltará esta época, Paulinho não prevejo nada fácil, St. Juste também. O Daniel Bragança também só volta para o próximo ano. São quatro jogadores que teríamos de ter alguma sorte para voltarem a jogar este ano. Vejo com dificuldade que possam voltar", disse o treinador o Sporting.St. Juste lesionou-se na coxa esquerda no Juventus-Sporting (1-0), tendo abandonado o relvado em lágrimas pois, uma vez mais, viu a sua progressão travada por problemas físicos. Paulinho mantém os tratamentos à fascite plantar do pé direito e continua sem treinar. O ponta-de-lança não joga desde 1 de abril, quando os leões receberam e venceram o Santa Clara por 3-0, numa partida em que até marcou pela terceira vez consecutiva na Liga Bwin.Daniel Bragança (joelho direito) e Jovane (lesão muscular) continuam a fazer tratamento e as hipóteses de voltarem a ser opção ainda esta temporada são como, referiu Amorim, reduzidas.