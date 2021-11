Rúben Amorim fez este sábado a antevisão do Sporting-Tondela, encontro agendado para amanhã em Alvalade (18 horas), e abordou os rumores que colocam o seu nome na mira do Manchester United "Já falei sobre o meu futuro. Disse-o no fim da outra época: sou treinador do Sporting, tenho contrato, e principalmente porque os contratos às vezes valem pouco, sou muito feliz no Sporting e é aqui que vou continuar", começou por dizer, sendo confrontado com as afirmações de Soares Franco que disse esta semana que para si era melhor ficar no Sporting."Eu vivo muito o dia a dia, obviamente toda a gente tem opinião sobre isso. Sou treinador do Sporting e sou feliz no Sporting. Se pensasse da mesma maneira se calhar era melhor ficar no Sp. Braga, com uma equipa já feita, e não num momento tao difícil como o Sporting. Vim para o Sporting, fiz a escolha certa. O principal, mais do que os contratos, é que sou feliz aqui. Quero ficar aqui. O futuro é ganhar ao Tondela, é a única coisa que está na minha cabeça".