Amorim e uma possível saída de Porro: «O jogo passa tanto por ele que será difícil colmatar a sua ausência»

Rúben Amorim voltou a comentar uma possível saída de Pedro Porro no mercado de transferências de inverno, isto depois de o lateral espanhol voltar a assinalar uma grande exibição pelo Sporting - foi eleito o melhor em campo no triunfo (3-0) desta quinta-feira sobre o Paços de Ferreira em Alvalade.

"Toda a gente já conhece o Porro. É impossível não olhar para ele como um dos grandes laterais da Europa. Tem de continuar a fazer o seu trabalho, focado no Sporting. Já falei o que tinha a falar do disso. Se alguém bater a cláusula será impossível, mas até lá espero contar com ele. Isto é peça a peça. Da mesma forma que a equipa se adaptou com o Matheus, conseguimos adaptar depois com um futebol diferente, com o Pote e o Morita mais por dentro. Mas o jogo passa tanto pelo Porro, que será difícil colmatar a sua ausência, temos noção disso, mas trabalhamos sem dramas e o que acontecer, aconteceu", atirou o técnico dos leões, em declarações na conferência de imprensa.





"Não são 18 milhões de euros... tenho informação de que são... (risos). Não vou dizer quanto é, são coisas do clube. Estou a par de tudo. Quando as coisas são feitas de forma clara, podem sair todos que resolvemos tudo. Todos estamos cientes das dificuldades do clube. Há clubes que querem os nossos jogadores, mas haveremos de arranjar soluções para tudo", terminou.