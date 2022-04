Amorim elogia Gaitán mas atira: «Espero que tenha um mau jogo em Alvalade»

Se Gaitán não poupa nos elogios a Rúben Amorim , o mesmo sucede em sentido contrário. Este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-P. Ferreira (amanhã, 20H30), o treinador dos leões recordou os tempos em que ambos jogavam no Benfica."Tive muitos momentos felizes com o Gaitán, por culpa dele, pela qualidade que tinha e pelas alegrias que nos deu. Sempre foi um rapaz simples e muito talentoso. Podia ter sido muito melhor jogador do que foi, guardo boas memórias dele. O talento ainda está lá, não tem a mesma intensidade é normal, os anos passam. É bom encontrar amigos, mas vou lutar pela minha equipa e ele pela dele. Que seja um jogo de má memória para ele", atirou.E prosseguiu: "Tem uma pessoa [a orientá-lo] que o conhece bem, o César Peixoto, e isso ajuda. Sinto que ele está feliz a jogar, espero que tenha um mau jogo em Alvalade. É um jogador que esteve em grandes clubes e a paixão do futebol está lá. Vejo um jogador diferente, com o mesmo talento, a mesma paixão, mas espero que tenha um mau jogo em Alvalade".