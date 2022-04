Amorim elogia pérola ganesa do Sporting: «É rápido, chuta de longe e de várias zonas do terreno»

Portugal vai jogar com o Gana no Mundial'22 e Rúben Amorim elogiou este sábado Fatawu Issahaku, um jovem natural daquele país, de 18 anos, contratado pelo Sporting."É um jogador que, pelo menos, a pré-época connosco vai fazer. Acreditamos muito nele, fez uma pequena adaptação na equipa B, para crescer fisicamente e adaptar-se à vida e à forma de estar do clube. Nota-se que precisa de conceitos táticos, é normal. Mas é rápido, chuta de longe e de várias zonas do terreno. É um jogador com quem contamos e só depende dele pertencer à equipa A. Os Inácios, os Matheus, os Nunos Mendes, todos eles subiram mas não sabíamos o que ia acontecer. Havia clubes que o queriam, mas nós temos esta vantagem no projeto, eles sabem que depende deles poderem vingar na equipa principal."