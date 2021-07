Amorim elogia reforços Esgaio e Vinagre e aborda Ugarte: «É excelente, vamos ver...»

O Sporting voltou esta terça-feira a ganhar na pré-temporada ao bater (2-0) os franceses do Angers. No final da partida, o treinador dos leões, Rúben Amorim, deixou elogios aos reforços Rúben Vinagre e Ricardo Esgaio.





"O Vinagre é tecnicamente muito evoluído, com andamento muito grande, mas jogou em equipas diferentes de nós, sem ataque continuado. É um valor de futuro. Fazemos contratações também a pensar no futuro. O Esgaio também queríamos muito. Dá-nos coisas que o Porro e o Gonçalo Esteves não dão. Pode jogar no meio e encostado à linha. Acredito muito neles, isso é notório e estou feliz por tê-los", disse Amorim, aos microfones da SportTV.O treinador do Sporting foi ainda confrontado com a hipótese de Manuel Ugarte reforçar o plantel leonino. E Amorim admitiu mesmo que aprecia as qualidades do jovem médio uruguaio do Famalicão. "Quem vier serão jogadores que já queríamos. Não pelo que vimos agora mas já desde a época que passou tinhamos essa ideia. Quem vier será nesse sentido. Se o Ugarte encaixa? É um excelente jogador, vamos ver...", concluiu.