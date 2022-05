Amorim explica segredos da liderança em palestra no ISCTE

Já com a época terminada, Rúben Amorim irá voltar ao espaço público, uma vez que terá a oportunidade de ser um dos oradores na 'Real-Life Talks', uma iniciativa promovida pelo ISCTE que conta com a experiência transmitida por vários elementos ligados a empresas, pessoas e desafios da vida real.Cada edição desta palestra conta com um convidado de renome e, desta feita, o treinador do Sporting será quem irá abordar várias temáticas no próximo dia 1 de junho, às 18h30, no anfiteatro do ISCTE, com o tema principal a ser a liderança no contexto do futebol. Numa conversa mais intimista, Amorim irá relatar a experiência acumulada ao longo do percurso de treinador principal, sendo que aos 37 anos já arrecadou a conquista do campeonato nacional ao serviço do Sporting.De acordo com as informações prestadas pelo ISCTE, o técnico dos verdes e brancos irá abordar na palestra a "forma como comunica com os adeptos, a gestão de expetativas, definição sobre objetivos de grupo e individuais e como compatilizar uma estratégia de jogo com as caraterísticas dos adversários e dos jogadores disponíveis". As pessoas que queiram assistir à palestra podem consegui-lo através de inscrição, a qual será gratuita, mas conta com lugares limitados.Recorde-se que o treinador de 37 anos tem atualmente contrato com o Sporting até junho de 2024, estando blindado por uma cláusula de 30 milhões de euros. Amorim já foi cobiçado pelo RB Leizpig na última temporada e teve o seu nome associado ao interesse do PSG mais recentemente, mas o técnico deixou claro que pretende continuar ao leme dos leões em 2022/23.