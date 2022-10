Amorim fala em duelo "importante mas não decisivo": «Podemos vencer qualquer jogo»

Na antevisão ao encontro desta quarta-feira frente ao Marselha, Rúben Amorim destacou a importância da partida para as contas do Sporting, fazendo questão, porém, de apontar o equilíbrio do grupo da Champions em que está inserido. Tendo como exemplo a derrota (1-4) no Vélodrome, o técnico de 37 anos garante que os leões estarão preparados para dar uma resposta à altura."Pretendemos jogar 11 contra 11 durante toda a partida. Temos o público que dá o apoio extra quando necessitamos. Aprendemos com os jogos e jogos daqueles [fora frente ao Marselha] não acontecem duas vezes. Enquanto o Adán esteve em campo, fomos perigosos. Temos de retirar ilações na defesa, mas temos talento. Quando vimos de uma derrota, e neste caso pesada, podemos fazer melhor", começou por explicar, em declarações à Sporting TV, apontando as qualidades do rival marselhês. "Podemos vencer qualquer jogo, mas também perder qualquer jogo. O Marselha reforçou-se com jogadores como o Alexis… tem grande valor e tudo pode acontecer. Mesmo quando o Marselha deu a volta com alguns erros nossos, estávamos dentro do jogo. Acredito que podemos vencer qualquer equipa. Com o apoio do nosso público, somos capazes de vencer este jogo."Na verdade, o equilíbrio do grupo D é um tónico várias vezes ressalvado por Amorim, o qual antecipa a partida com o Marselha como um jogo "importante" mas "não decisivo". Os jogos são todos importantes. Já sabíamos que o grupo era equilibrado. O jogo é importante, depois há só mais duas jornadas. O jogo não é decisivo, mas importante. Queremos muito ganhar. Os adeptos são importantes em toda a nossa caminhada. São um exemplo para nós e queremos dar uma resposta. Precisamos muito dos adeptos e estou certo de que vão comparecer e criar um grande ambiente para vencermos o jogo", vincou.