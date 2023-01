Amorim fala sobre Chermiti e lembra Nuno Mendes: «Foi vendido por 40 milhões»

Rúben Amorim abordou esta quinta-feira a situação de Chermiti, a nova aposta do técnico no Sporting. O treinador recorda que o clube tem de fazer valer a prata da casa, como aconteceu com outros jogadores. E deu como exemplo Nuno Mendes."Temos de arranjar espaço para os jogadores, acreditamos muito neles. De certeza que os jogadores da formação do Sporting são cobiçados por outros clubes. O que lhes dizemos é que vão ter espaço, acreditamos neles, de tal forma que nem vamos buscar outro avançado. Não temos capacidade financeira para combater com outros clubes e essa é a nossa forma de ficar com os jogadores", explicou.E prosseguiu: "O Nuno Mendes não era nada disto e num ano transformou-se num jogador que foi vendido por 40 milhões. É nisso que acredito para Chermiti e Rodrigo. Chermiti pode ser mais jogador de área e pode ser um apoio quando precisamos disso. Acreditamos que eles são a resposta para o aumento de golos e para a competição na zona de ataque."