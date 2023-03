Amorim: «Fatawu? A formação não está lá para ganhar a Youth League mas para meter jogadores na equipa A»

Nos minutos finais do Sporting-Arsenal, Rúben Amorim lançou Fatawu. O ganês, de 19 anos, entrou aos 89 minutos e esteve somente 5' em campo, tendo em conta os 4 minutos de compensação, pelo que teve pouco tempo para se mostrar - tocou somente duas vezes na bola. No entanto, a partir do momento em que pisou as quatro linhas deixou de estar elegível para jogar... pelas camadas jovens do Sporting, em concreto os juniores, que na próxima terça-feira, vão disputar a passagem à final four da Youth League. Este sábado, e confrontado com essa situação, Amorim foi claro quanto ao que tinha "na cabeça"."Na minha cabeça, tinha de por um jogador, era muito claro. E sabia a regra, obviamente. Na minha cabeça, a formação não estava lá para ganhar a Youth League. Tem a obrigação de lutar pela Youth League, mas a ideia da formação é meter jogadores na equipa A. Não pode jogar na Youth League? Temos outros jogadores. A formação é para formar jogadores para a equipa principal. Quem ganhou a Youth League em Portugal? O Benfica e o FC Porto. Quantos jogadores tiraram de lá? Esse é o grande objetivo dos clubes. O Inácio é o jogador que é e nunca jogou a Youth League", afirmou.