Amorim: «FC Porto tem sido o maior representante na Champions. Desta vez não conseguiram, conseguimos nós»

Rúben Amorim abordou também a eliminação do FC Porto na Liga dos Campeões. Depois de ter considerado os dragões como favoritos a passar, o treinador do Sporting lembrou que os dragões têm sido os protagonistas portugueses na Europa nos últimos anos."Disse que o FC Porto era favorito, porque conheço o FC Porto e o seu treinador. Passam sempre da fase de grupos, têm sido os maiores representantes do nosso país na Champions, desta vez não conseguiram, conseguimos nós. Aconteceu. Quando falei no favoritismo é uma coisa, mas a diferença de orçamentos de individualidades, o FC Porto faz sempre com muito menos do que os outros. Agora fomos nós e vamos tentar representar bem o nosso país. Esperando que o Benfica faça o mesmo amanhã", referiu Amorim na conferência de imprensa.De resto, à CNN, o técnico verde e branco disse que a sua equipa retirou ensinamentos desta derrota e que será melhor no futuro."Queríamos ganhar, retirámos informação mas podíamos ter sido melhores. O segundo e terceiro golos, ao tentarmos fazer o nosso jogo - que temos de fazer-, errámos e desnivelámos o jogo. Aprendemos hoje e vamos ser melhores.""Mais experiente, pelos resultados que tivemos, é uma equipa muito bem trabalhada e retirámos muita coisa destes jogos. Quiçá poderemos encontrar-nos nesta Champions lá mais para a frente e seremos melhores.""Têm qualidade individual e coletiva, mas isto não acabou. No próximo jogo vamos ser mais fortes. Se voltarmos a encontrar o Ajax, seremos mais fortes. Aprendemos muito hoje."