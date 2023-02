Amorim fecha portas a Inglaterra: «Já tive alguns contactos e volto a dizer que estou muito feliz aqui»

Rúben Amorim foi este domingo questionado sobre os elogios de Guardiola. O treinador Sporting confirmou que já teve contactos de Inglaterra mas reforçou que se sente muito bem no clube leonino."Acho que os jogadores têm uma certeza que é: quem não estiver bem, vai haver outro a jogar. Mesmo no campeonato já houve mudanças e a explicação foi a de sempre, vai a jogo quem está melhor e treina melhor, não há dúvidas em relação a isso. Nem todos saem porque jogam mal. Em relação aos elogios, claro que é sempre bom ouvir, mas a minha realidade passa por lenços brancos na semana passada e uma época muito aquém. Mesmo ligando ao comentário que foi feito, os resultados é que ditam tudo. O que se passa à volta do jogo não interessa. Não quero abrir portas a Inglaterra. Já tive alguns contactos e sempre disse e volto a dizer que estou muito feliz aqui. O que não quero é desiludir os meus adeptos, que na semana passada mostraram desagrado em relação ao treinador. Não quero abrir outras portas", disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril.