Amorim: «Ganhar um título europeu era muito mais marcante para nós do que para a Juventus»

Questionado sobre se a conquista da Liga Europa pode ser vista como uma chance para entrar na Liga dos Campeões no próximo ano, Rúben Amorim explicou que na mente dos jogadores do Sporting entra mais o desejo de conquistar um título europeu do que propriamente esse 'prémio' de garantir o acesso à Champions. Ao contrário do que, segundo o técnico, sucede no lado da Juventus..."Tem esse objetivo, mas esse objetivo entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus. Ouvi perguntar ao Esgaio sobre as fotos todas que estão aqui... A Juventus é uma equipa experiente, habituada a finais, tem no palmarés títulos europeus. Não chegando à Champions tem um impacto muito grande. Em nós também tem, mas o nosso projeto é diferente, focado em jovens, temos um processo em andamento, que está no bom caminho e pode compensar uma não ida à Champions. Isso entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus no jogo de amanhã. Mas o que mais queremos é ganhar um título europeu, era muito mais marcante para nós do que para a Juventus. Em relação ao atingir a Champions entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus", comentou, em conferência de imprensa.Já sobre aquilo que será necessário para bater a Juventus na quinta-feira, Amorim fez a sua previsão: "Um Sporting muito perfeito e uma Juventus um pouco abaixo da sua melhor forma. Obviamente que temos de estar frustrados com o momento. O empate em Barcelos, temos de ficar frustrados; depois fomos jogar com o Casa Pia, sofrendo três golos temos de ficar frustrados e zangados. Amanhã é um jogo difícil, esperamos que o Allegri esteja frustrado e zangado com o resultado. Temos a responsabilidade de vencer, mas é um mundo diferente do campeonato. Deixamos a responsabilidade para a Juventus. Vamos procurar entrar bem como em Londres, tentar ter bola. Mas a Juventus é uma equipa diferente do Arsenal, baixa e sobe linhas consoante o que o jogo pede. É uma equipa muito mais experiente."