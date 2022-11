Amorim garante que fica no Sporting: «Até ao fim da época não vou abandonar os rapazes»

Rúben Amorim garantiu, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã frente ao V. Guimarães (20h30), que fica no Sporting até ao final da presente temporada."Quero ser treinador pelo menos até final da época porque sou responsável e quero demonstrar aos adeptos que em primeiro está o clube, seria muito fácil para mim dizer que quero sair, e depois vinha alguém que não estava pensado. Abandonava os meus jogadores numa fase difícil. Até ao fim da época não há conversa sobre isso, fiquemos nós em 11.º. Foi uma bênção vir para o Sporting e quero ser o primeiro a ajudar toda a gente e a fazer o meu máximo. No fim da época fazemos uma reunião e seguimos com aquilo que acordámos. Em relação a renovar, não queria estar a falar sobre isso. Preciso da paragem. Sou responsável pela equipa e só a equipa é que pode mudar este momento. Não vou falar de renovação, digo apenas que até ao fim do ano não vou abandonar os rapazes e vou assumir isto. O objetivo é ajudar o Sporting o máximo que conseguir", referiu o técnico dos leões.