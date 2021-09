Amorim: «Jogadores estão à espera deste jogo para provar que as coisas podem ser diferentes»

Rúben Amorim fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com o Borussia Dortmund, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os leões partem hoje para a Alemanha e defrontam a formação germânica amanhã, às 20h00.







Diferenças entre o Borussia Dortmund e o Ajax

"São equipas difíceis, muito talentosas na frente. O 1x1 é diferente da nossa liga, todos esses pormenores são importante. São duas equipas muito fortes ofensivamente e interessa saber como vamos combater isso. A forma como defendemos, como preparamos as jogadas e a pressão, aí é que pode haver diferença."



Mudança de chip

"Obviamente que não falámos muito a seguir ao Ajax porque tínhamos um jogo da liga, mas depois conversámos. Relembrámos o momento do 3-2, um bocadinho do corpo muda o jogo; sofrer um golo na 1ª jogada do jogo muda a estratégia de uma equipa... Não dissemos apenas que temos melhorar isto e aquilo mas também que o futebol tem coisas que não acontecem sempre. É preciso estar concentrado mesmo quando a bola está no guarda-redes. Mostrámos muitas coisas aos jogadores."



Vinagre está preparado?

"Ele está preparado. Olhamos para o jogo do Belenenses, com o Nuno Mendes ainda estava cá, há jogos que deixam marca, já passei por isso. Não há problema em dizer que as marcas ficaram um pouco na equipa. Tenho muita confiança na minha equipa e sei que estão à espera deste jogo para provar que as coisas podem ser diferentes. Eles sabem o que têm a fazer e vai correr bem."



Ambiente na equipa

"A vontade de ganhar é igual. O resultado com o Ajax foi muito mau, não temos outros para comparar, contrariamente a outras equipas. Mas eles não têm de ter receio de nada, queremos outras sensações desta competição. Agora já temos mais noção da qualidade da Liga dos Campeões e vamos fazer por merecer um resultado diferente."



O bom registo interno de Rúben Amorim não se traduz nas competições europeias.

"Obviamente gostava de ter outro percurso na Europa mas eu olho muito para os jogos. A minha carreira é muito curta. Se os meus jogadores têm de passar por estes momentos, eu também tenho de os passar. Se Deus quiser, o próximo jogo será a primeira vitória nas competições europeias."



Pontos a explorar no Dortmund

"Têm pontos fortes e temos ideia do que podemos explocar. Temos de ter bola, já o fizemos com o Ajax, mesmo a perder por 2-0 conseguimos fazer isso. É importante ter bola, principalmente no início, começar melhor do que começámos o último jogo."



Goulard e Marsà

"Estão os dois convocados, são centrais, mas passa muito por eles terem a experiência. São mais uma opção mas é tudo junto. É toda a gente na equipa B perceber que pode ter esta experiência, o Goulard e o Marsà são mais duas opções, mas temos jogadores que se podem adaptar."

"Tem os dois lados. A juventude também traz irreverência, eles mas já têm mais um jogo, com Ajax, já passou a parte da estreia e vamos a jogo. O Borussia Dortmund é um adversário difícil, especialmente em casa, defrontamo-los após uma derrota tão pesada, numa estreia, mas o foco é como melhorar a nossa equipa, sem olhar tanto a essas diferenças de experiência. Vamos a jogo, com as nossas ideias, o foco é o que podemos melhorar em relação ao último jogo."