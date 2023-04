Amorim: «Jogar no Benfica foi sonho de criança, mas treinar o Sporting foi o melhor que me aconteceu»

A partir de amanhã, quando regressar ao banco para orientar a equipa frente ao Famalicão, Rúben Amorim passará a ter mais jogos pelo Sporting como treinador do que pelo Benfica como jogador , uma estatística que levou à questão: onde se sente mais realizado afinal?"Mais realizado, no Sporting. São momentos diferentes na carreira, tenho um sucesso aqui que não tive no Benfica. Não me importo de dizer isto como treinador do Sporting, jogar pelo Benfica foi um sonho de criança realizado, mas é como ter dois amores. O primeiro mais racional, mais primitivo, depois um amor que nos realiza e que nos faz sentir mais completos. Não há melhor maneira de explicar. Nunca pensei estar aqui, mas, profissionalmente, foi, de longe, a melhor coisa que me aconteceu. Vou já dizer que não estou a dizer que sou do Sporting desde pequenino, que não mudei certos sentimentos. Estou a dizer que, a falar de realização profissional, claramente o Sporting foi algo inesperado e que mudou a minha vida", disse o técnico este sábado em conferência de imprensa de lançamento ao jogo de domingo, da 30.ª jornada, em Alvalade, às 20H30.Amorim participou em 154 partidas com a camisola dos encarnados (108 vitórias, 26 empates e 20 derrotas) e nas mesmas 154 como técnico dos leões (104 vitórias, 24 empates e 26 derrotas). Como médio das águias, contribuiu para três Ligas, uma Supertaça, uma Taça de Portugal e cinco Taças da Liga; no comando dos leões ajudou a conquistar uma Liga, uma Supertaça e duas Taças da Liga.