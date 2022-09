Amorim lança dados em Frankfurt: «O Paulinho não vai jogar a titular»

Em vésperas de arrancar a segunda presença consecutiva na Liga dos Campeões, o Sporting prepara a visita ao Eintracht Frankfurt com um natural nervosismo, ainda que Rúben Amorim tenha destacado a confiança em torno do grupo de trabalho. Em declarações à Eleven Sports, o treinador de 37 anos analisou de que forma os verdes e brancos encaram a partida, assumindo que, nas opções, irá deixar Paulinho - regressado de lesão - no banco de início."O Paulinho não vai jogar a titular, principalmente num jogo que vai ter um ritmo alto. É mais uma opção. Estamos muito felizes por ter o Paulinho. O resto da equipa está pronta. Trabalhámos bem, a vitória no Estoril ajudou, e estamos preparados. A equipa esteve sempre estabilizada. Nunca perdeu a identidade e forma de jogar. Ganhando estabiliza um pouco, dá-nos mais três pontos e queremos continuar a trabalhar com vitórias. Como dizem os treinadores, é muito melhor", defendeu, sem esconde alguma ansiedade pelo arranque dos leões na prova milionária."É um misto de entusiasmo, mas já sabemos o que acontece nesta competição. Isso é diferente do ano passado, sabendo que não há anos iguais. Num grupo que tem o Tottenham – de um grande liga –, mas onde todos podem ganhar a toda a gente. Se olharmos ao conjunto dos jogadores, continuamos a ter menos experiência, mas já passaram por isto. Temos o mesmo entusiasmo, mas diferente. Sabendo separar o coração da cabeça", assinalou Amorim.De resto, o técnico do Sporting alertou para os perigos que o adversário alemão poderá colocar aos verdes e brancos, sem esquecer igualmente o entusiasmo do público derivado da presença na competição milionária. "Olhamos muito para aquilo que aconteceu na Liga Europa [da época passada], com o Eintracht, que dá sempre experiência. Os adeptos estão a esperar este dia já há algum tempo. Isso pode transmitir coisas boas para o jogo, alguma ansiedade também, e há que aproveitar isso. E a melhor forma de aproveitar é ter bola. Precisamos de ter a bola desde o início do jogo, jogar o nosso futebol. O futebol do Eintracht é muito dividir o jogo e jogar na velocidade e aí teremos mais problemas."