Amorim não espera que confusão do último clássico se repita: «Jogadores são homenzinhos»

Rúben Amorim fez esta terça-feira a antevisão da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, uma partida que o Sporting disputa amanhã com o FC Porto, em Alvalade, a partir das 20h45."Vivemos essa situação na Taça da Liga. Falava-se no que se tinha passado nas jornadas antes, mas em relação ao campeonato tudo pode acontecer. O Benfica perdeu pontos, nós e e o FC Porto ganhámos, agora foi diferente. Quem ganha um jogo destes é bom para a eliminatória mas não tem influência no campeonato.""Não falei com os jogadores, aquilo não pode voltar a acontecer. A ideia é jogar o jogo pelo jogo, quem ganhar ganha, temos de dar um exemplo melhor do que no jogo do Dragão. Os jogadores são homenzinhos, não precisamos de ter essa conversa.""Não vejo por aí, na 2ª mão pode ter influência, mas a nossa ideia é sempre marcar golos e não sofrer, não vai mudar muito. Ambas as equipas querem sempre mais, penso que isso terá mais efeito na 2ª mão.""Tivemos menos um jogo na Taça da Liga e não foi isso que nos fez jogar menos. São equipas habituadas a jogar em poucos dias, depois deste jogo temos o Arouca em dois dias. Mas 24 horas não faz assim tanta diferença a equipas que estão habituadas a isto.""Não ando muito no balneário, sou o último a entrar. Não me quero alongar sobre isso. Tenho uma certa ignorância em relação ao assunto, mas não tenho visto nenhuma conversa diferente, não me tenho apercebido que esteja a mexer assim tanto com eles. Mas preocupa toda a gente, claro.""Vamos escolher a melhor equipa para ganhar o jogo. Vamos escolher o melhor guarda-redes para vencer o FC Porto.""É uma equipa muito forte, consegue ganhar jogos com e sem Luis Díaz. Olhamos para isso, não esperamos um FC Porto fragilizado, está na Taça de Portugal, está com vantagem no campeonato. São duas equipas na máxima força.""Os treinadores tentam sempre melhorar as equipas, quando há jogos muito próximos fazemos alterações para melhorar. Não mudamos tanto a forma de jogar, mas sim as características e isso cria alguma incerteza nos adversários. Ainda temos mais um dia para escolher a melhor equipa para ganhar o jogo."