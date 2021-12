Amorim não vai pedir 'reforços' no sapatinho: «Sei o que falámos desde o início da época»

Rúben Amorim não vai pedir nada no Natal no que a reforços no 'sapatinho' diz respeito. Isso mesmo garantiu o treinador do Sporting esta terça-feira em conferência de imprensa no lançamento do jogo com o Casa Pia (amanhã, 20H45), encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal."Prenda de Natal? Não vamos pedir nada, temos o nosso planeamento até para a próxima época. Não há nada concreto. Sei o momento e o que falámos desde o início da época. O Rodrigo Ribeiro voltou a baixar o Marsà está connosco. Esta dança entre escalões não os ajuda tanto, mas quando o Marsà tiver que regressar à equipa B, vai regressar. Contamos com todos. Vão ter de andar de escalão em escalão à espera de uma oportunidade, às vezes é assim eles merecem", afirmou.Recorde-se que com o mercado de inverno ao virar da esquina, Rúben Amorim admitiu a entrada – ou saída – de jogadores e levantou o véu sobre a estratégia do Sporting, que olha não só ao presente como aos "anos seguintes" . E no plano do leão, apurou, enquadra-se a contratação de um central , uma espécie de uma prenda no sapatinho do técnico para um sector que tem sido bastante fustigado, entre lesões, suspensões ou baixas por Covid-19. E de resto, o perfil está identificado: um defesa familiarizado com o futebol português, de forma a reduzir o período de adaptação à equipa, e de preferência esquerdino.