Rúben Amorim colocou o lugar à disposição no Sporting por falhar objetivos

Rúben Amorim revelou esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Vizela - 21h15 -, que durante as conversas que teve com Frederico Varandas e Hugo Viana colocou o seu lugar como treinador do Sporting à disposição por ter falhado os objetivos da temporada."Nas conversas que tivemos com o presidente, a primeira coisa que disse é que punha o lugar à disposição devido à falha nos objetivos, isso foi claro", afirmou o treinador, confirmando que, de facto, ponderou a sua saída do Sporting, tal comonoticiou na sua edição de 22 de abril.Na altura, o Sporting tinha acabado de ser eliminado da Liga Europa pela Juventus, nos quartos-de-final, ao perder em Turim (0-1) e empatar (1-1) em Alvalade. Embora depois disso ainda tenha reentrado (à distância) na luta pelo acesso ao 3.º lugar da Liga, os leões já haviam comprometido todos os restantes objetivos da época, facto que deixou o técnico desolado, ao ponto de questionar publicamente a sua continuidade no Sporting, a despeito de ter contrato até 2026, renovado em novembro."Mesmo com a renovação, sou responsável pela parte desportiva e estamos a falhar redondamente. Tenho de falar com as pessoas, apresentar explicações e assumir a responsabilidade. No fim vamos ver o que é melhor para o clube. Não estou a dizer que vou sair ou não. Faremos essa avaliação no fim da época, independentemente da renovação que foi feita. Até pode ser o clube a dizer: ‘Para o ano não vamos ter tanta margem com este treinador’ e vamos mudar’", explicou Amorim, a 23 de abril, na antevisão ao encontro com o V. Guimarães . E acrescentou: "Uma equipa grande não pode acabar fora dos três primeiros e passar por isso como se nada fosse. Isso não muda nada na vontade do treinador em querer ficar. Mas sentir-me-ia envergonhado se não tivesse essa conversa. Como em todas as empresas que não atingem os objetivos, essas coisas têm de ser discutidas", concluiu.Com o aproximar do final da época, chegou então o momento de discutir o futuro com Frederico Varandas e Hugo Viana. Antes mesmo do empate com o Benfica e de ficar fechada a porta do 3.º lugar, Rúben Amorim garantiu aos jogadores no balneário que a sua continuidade no Sporting estava garantida, apesar de, no final do dérbi, ter voltado a deixar o seu "lugar nas mãos do presidente." Apenas esta quinta-feira, na prévia do último jogo da época, o técnico veio revelar que colocou o seu lugar à disposição, cenário que Frederico Varandas, naturalmente, rejeitou."(Falhar objetivos), se calhar, é a única maneira de eu sair do Sporting, porque eu não quero sair... Confio em toda a gente e confio no nosso trabalho, mas sei como são as coisas. Numa época em que há objetivos falhados... Sei o que vem aí para a próxima época. O nosso trabalho é vencer jogos. Acredito que vamos dar a volta à situação e voltar ao nosso normal, que desde que estamos aqui é ganhar muito mais jogos do que perder. Estou muito confiante que vamos voltar ao normal. Depois de uma época difícil, sei que a época a seguir se torna mais difícil e com menos crédito", sublinhou ainda Rúben Amorim ao início da tarde, na antevisão à partida com o Vizela.