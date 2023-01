Amorim: «No dia em que o Sporting me quiser dispensar não levo mais um euro»

Rúben Amorim foi esta quinta-feira questionado sobre o seu contrato, se há alguma cláusula especial, como acontecia com Marco Silva, que podia ser despedido por justa causa se acabasse a primeira volta a 15 pontos do líder."Com esta renovação, isso já ficou salvaguardado. No dia em que o Sporting me quiser dispensar, não levo mais um euro. Mesmo tendo contrato, no dia a seguir, o Sporting não precisa de me pagar mais nada. É esse o medo que tenho de ser despedido e de ficar no desemprego. É o nível de exigência que quero para mim porque também tenho a sorte de estar confortável na vida. Quero que os meus jogadores cresçam. A exigência sempre foi essa. No dia em que o Sporting me quiser dispensar, nem um euro a mais levo. Acho que é a melhor maneira de levar a vida no Sporting e é assim que quero. Não tenho essa cláusula. Quando faço contratos não penso nisso. Acredito que ficar em 4.º lugar no Sporting é difícil de gerir, e se o Sporting assim entender, poderá dispensar-me. Nem é preciso cláusula."