Amorim: «Olhamos muito para o ranking da UEFA tal como em França, mas por razões diferentes»

Rúben Amorim foi esta segunda-feira confrontado com o facto de em França os clubes olharem muito para o ranking da UEFA e convidado a fazer o paralelismo com o exemplo português, onde sublinhou as principais diferenças entre o futebol dos dois países."Nós em Portugal pensamos muito para o ranking, mas talvez a ideia seja diferente. Nós pensamos muito no ranking porque nós precisamos de ter mais lugares nas competições europeias, do dinheiro das competições europeias, não temos o financiamento que os clubes franceses têm, a capacidade que os clubes franceses têm e nós apostamos muito na nossa formação porque é dessa formação que nós sobrevivemos. Portanto, diria que nós olhamos muito para o ranking como em França, mas por razões diferentes. Obviamente que nós queremos ganhar, porque também faz parte do nosso caráter, mesmo com dificuldades diferentes e frente a grandes clubes, mas sim. Olhamos muito para o ranking, mas por razões e objetivos diferentes", disse, em declarações na conferência de imprensa desta segunda-feira, antes do embate com o Marselha na 3.ª jornada da fase de grupos da Champions.