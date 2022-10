Amorim: «Paulinho ou Edwards de início? O que posso dizer é que um dos dois vai jogar no meio»

Rúben Amorim fez esta segunda-feira a antevisão ao duelo com o Marselha, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, o treinador do Sporting sublinhou que a equipa irá atrás de conquistar os três pontos e sobre a dúvida entre Paulinho ou Edwards para o centro do ataque, sem desvendar qual dos dois será a opção inicial.





"Não é um bom resultado, como o Pote disse, somos o Sporting, uma equipa grande de Portugal, estamos a crescer e queremos vencer. Este grupo pode mudar de um momento para o outro. Estamos numa má posição no campeonato e ganhar jogos na Champions ajudou-nos. É uma competição onde ganhamos dinheiro e é importante para nós. Queremos os três pontos. Espero um bom jogo dos meus jogadores, que saibam ler o jogo, mas a ideia é sempre vencer", começou por dizer o técnico dos leões."Paulinho? Hoje em dia todos os jogadores têm uma preparação antes do jogo e passam pelo departamento médico e têm estas pequenas atenções por parte do departamento médico. Obviamente que o Paulinho vem de uma lesão, fez um excelente jogo, mas está a recuperado e é mais uma opção. Não vou dizer aqui o jogo que vamos utilizar porque muda a nossa dinâmica e da mesma forma que o Marselha é difícil de parar e que pode mudar certos jogadores e certas posições que mudam as características do seu jogo, para nós funciona da mesma forma. Jogar com o Paulinho não é a mesma coisa que jogar com o Marcus, jogar com o Marcus na ala ou no meio é diferente. Um dos dois vai jogar no meio, é a única coisa que posso dizer e vai jogar aquele que nós achamos que é melhor para desenvolver o nosso jogo amanhã", terminou.