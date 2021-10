Amorim: «Paulinho só não faz o que lhe daria mais valor junto dos adeptos e da imprensa: golos»

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca (amanhã, 20H30), Rúben Amorim foi questionado sobre Paulinho: o facto de não estar a faturar no que a golos diz respeito, mas a trabalhar para a equipa é suficiente para ser titular nesta equipa do Sporting?





"Não estou sempre a elogiá-lo. Estou a responder às vossas perguntas. Paulinho faz aquilo que lhe peço, só não faz o que lhe daria mais valor junto dos adeptos e da imprensa: os golos. É muito importante, tem falhado na finalização. Tem de melhorar. Há períodos em que os avançados marcam menos golos. Poderão dizer que é um período longo. Já vi outros que não marcam durante um ano e depois explodem. Vocês (jornalistas) é que falam nisso. Eu dou a minha opinião", afirmou.