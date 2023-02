Amorim pede "desculpa" a Esgaio por tirá-lo ao fim de 15 minutos: «Em primeiro lugar está a equipa»

Em declarações na flahs-interview após a derrota (1-2) com o FC Porto no clássico, Rúben Amorim justificou a saída de Ricardo Esgaio, quando o ala direito tinha apenas 15 minutos em campo."Dei-lhe a explicação e disse-lhe antes que ia tirá-lo. Ele e todos os jogadores do Sporting sabem que eu os defendo até à morte, mas depois existem certos momentos em que já fizemos uma alteração e depois queremos ir para a frente e olhamos para todas as peças e temos de ser muito frios na abordagem e temos de ter coragem. É esse o meu papel: o que é melhor para a equipa. O Esgaio sabe, e já o provei, que quando é preciso que eu dou a vida por eles. Quando a equipa precisa de sacrifícios e sei que é um sacrifício muito grande para o Esgaio, mas em primeiro lugar está o clube, a equipa. Portanto, eu pedi-lhe desculpas, aproveito aqui para fazê-lo também publicamente, mas a minha ideia é ganhar os jogos e por vezes não sou justo com toda a gente porque é impossível", atirou, aos microfones da Sport TV.