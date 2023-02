Amorim pede desculpa a Pote sobre episódio do penálti: «Foi o único adulto na sala»

Rúben Amorim aproveitou a conferência de imprensa deste domingo, de antevisão do jogo de amanhã, com o Rio Ave, para pedir desculpas a Pedro Gonçalves sobre a situação da marcação do penálti no encontro com o Sp. Braga. O treinador reconhece que ficou tão feliz por ouvir o público pedir que fosse Esgaio a marcar que a dada altura perdeu "a noção do momento"."O Pote foi o único adulto na sala, digamos assim. Mais do que eu querer demonstrar a minha autoridade, quero pedir desculpa, ele era o único que estava certo. Fiquei tão contente de ouvir o estádio a gritar o nome do Esgaio que me perdi... O Pote foi o único que exerceu o seu direito e responsabilidade. Às vezes sou tão emotivo, que quando ouvi gritarem Esgaio perdi a noção do momento e do jogo, exagerei. O Pote fez bem, ele é que tem de bater os penáltis, quando estiver 1-0 aos 90', é ele que vai agarrar a bola. Quando quiser passá-la, fá-lo. Quero pedir-lhe desculpa. Nem é uma reação de ficar chateado, perdemos oportunidade de criar ligação com os adeptos. Tenho de manter a cabeça fria mas o único que está certo é ele, peço-lhe desculpa", considerou.