Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Amorim quer Ugarte esta semana: médio cada vez mais perto do Sporting Empresário chega amanhã a Portugal para fechar negócio com o Famalicão. SAD prepara 6,5 M€ mais bónus por 50% do passe





• Foto: Luís Vieira / Movephoto