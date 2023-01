Amorim recebe boa notícia: Paulinho já treina antes do FC Porto

O Sporting segue com o trabalho de preparação tendo em vista a partida frente ao FC Porto, agendada para sábado, e Rúben Amorim contou com uma boa notícia na sessão desta quinta-feira: o regresso de Paulinho ao treino integrado com os restantes companheiros. Depois de ter estado entregue ao departamento médico na quarta-feira, submetendo-se a tratamento de uma ligeira contusão no ombro direito, o avançado de 30 anos fez parte do lote de opções de Amorim, sendo recuperável para o clássico, tal como Record havia adiantado na edição impressa desta quarta-feira.Desta forma, o único elemento do plantel do Sporting entregue ao departamento médico é Daniel Bragança. Os restantes jogadores dos verdes e brancos farão o derradeiro treino de preparação para o duelo com o FC Porto esta sexta-feira, numa sessão matinal na Academia.Depois disso, Rúben Amorim fará a antevisão à final da Allianz Cup, desta feita numa conferência de imprensa agendada para as 18h e que terá lugar no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.