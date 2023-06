Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Amorim reserva pérolas Essugo, Chermiti, Afonso Moreira e João Muniz Técnico vetou quarteto no Euro de sub-19, a começar no dia 3 de julho, para o garantir no arranque dos trabalhos de pré-época, na Academia. Seguem todos para o estágio





Essugo, Chermiti, Afonso Moreira e João Muniz lutam por lugar ao sol.

• Foto: Pedro Ferreira, Luís Manuel Neves e Sporting