Amorim revela ausências para jogo com o Varzim mas garante "equipa forte": «Estamos preparados»

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão do jogo de amanhã, da Taça de Portugal, com o Varzim, uma partida que se disputa em Alvalade, a partir das 20h15."Foram duas semanas boas, tivemos alguns jogadores nas seleções, mas trabalhámos com outros, com quem precisávamos de trabalhar. Preparámo-nos bem, o foco é a Taça de Portugal, frente a uma equipa que já ganhou a outra da 1ª divisão, ao Marítimo, por isso temos de estar a 100 por cento. Vamos apresentar uma equipa forte, fizemos um bom treino com o Estoril, preparámos já aí a estratégia para o Varzim. Estamos a postos.""É uma equipa que não tem ganho muito mas tem tido empates em campos difíceis. E que acredita até ao fim. Tudo pode acontecer na Taça. Preparámo-nos com os jogadores que tivemos, sabemos que este resultado vai ter influência na próxima série e temos de começar bem. Queremos vencer e passar à próxima eliminatória.""Mérito dos jogadores, queremos jogar sempre bem. Tivemos séries diferentes, uma não tão boa, em que não jogámos tão bem, mas depois veio outra melhor. Temos que manter esse ritmo, dar uma boa resposta. O ambiente que se vive em Alvalade depende da forma como encaramos o jogo. Se perdermos com o Varzim podemos perder esta ligação com os adeptos. Queremos manter o ritmo para manter os adeptos bem vivos, vamos precisar deles.""Está fora deste jogo, no próximo vamos ver. Isto já aconteceu antes, já vimos aquele joelho em pior estado e e ele acabou depois a jogar. É um jogador importante.""Já temos competições suficientes. Temos 'perdido' muitos jogadores para as seleções jovens, isso é bom sinal. Poderia haver maior ligação com a federação porque há jogadores muito novos que vão às seleções e que poderiam estar integrados na nossa equipa nestes períodos. Parte de nós falarmos com os selecionadores, com a federação e mostrarmos que utilizamos os jogadores quando eles ficam cá. É a única coisa que acho que se pode melhorar nestas paragens."