Amorim revela que Alexandropoulos será convocado para jogo com Estoril: «Temos poucos jogadores»

Rúben Amorim revelou que Alexandropoulos, médio que reforçou o Sporting esta semana, vai ser convocado para o jogo dos leões com o Estoril esta sexta-feira, às 21h15."Vai ser convocado, até porque temos um número reduzido de jogadores, até porque quero que o Mateus Fernandes jogue pela equipa B. Temos de fazer essa gestão tendo em conta o futuro. Ligando com a pergunta anterior, não fomos ao mercado para compensar nada. O Sotiris é um jogador com 20 anos, internacional grego, pode jogar nas duas posições do meio-campo. Pode ser um 8, com caraterísticas diferentes do Matheus, mas acho que pode ser um excelente número 6. Não sabemos o que pode acontecer ao Ugarte daqui a um ano. Estou preocupado com o futuro, não só com o presente. Não fomos compensar nada, porque falhámos com o planeamento, mas estamos preocupados com o futuro", frisou o treinador do clube de Alvalade na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã.