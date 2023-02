Amorim revela ter dado luz verde a Esgaio para bater o penálti: «Mas o Pote queria marcar...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim foi convidado a explicar o momento em que os adeptos do Sporting pediram para que fosse Esgaio a bater o penálti que acabou por fechar o resultado da goleada leonina sobre o Sp. Braga ().Em declarações no final da partida, o técnico dos leões assumiu ter dado luz verde para o lateral bater, mas que depois de uma pequena conversa entre Esgaio e Pote os dois jogadores decidiram que seria o camisola '28' a converter o castigo máximo, algo que Amorim não se opôs."Eu percebi que eles estavam a gritar Esgaio. Os adeptos queriam, e também devido ao momento que eles estão a passar, dissemos ao Esgaio, mas o Pote queria marcar o penálti, portanto o Esgaio foi falar com ele, eles decidiram e quando eles decidem a bem... são dois bons marcadores porque na equipa B era o Esgaio que marcava. Marcou o Pote, ganhámos é o que interessa", disse, aos microfones da Sport TV.