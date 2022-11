Amorim aplaude atitude de Jovane no penálti: «As pessoas não imaginam como ele precisa de um golo...»

O Sporting goleou esta quarta-feira o Farense, por, em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Allianz Cup, num encontro em que Paulinho (2), Edwards, Pote, Arthur e Mateus Fernandes fizeram os golos dos leões.No final da partida em Alvalade, Rúben Amorim elogiou a prestação dos seus jogadores, especialmente de Essugo, Mateus Fernandes e Jovane, assumindo não esperar um resultado tão avolumado frente ao Farense."Esperava esta atitude dos meus jogadores, o número de oportunidades, mas nunca esperamos ganhar por 6-0 frente a uma equipa que está, penso eu, em 2.º lugar na 2.ª Liga, e que é muito bem orientada. Não sofremos golos, portanto uma vitória justa e agora é pensar no próximo jogo", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações aos microfones da 'Sport TV' no final da partida."O Dário [Essugo] ficou limitado com o amarelo e isso tem um impacto muito grande naquele jogador que tem de parar as transições a toda a hora, está cada vez mais adulto, mais forte e está num bom caminho. O Mateus fez o melhor jogo desde que está connosco, muito solto, tem uma grande capacidade, agarrou na bola para marcar o penálti. E realçar também a atitude do Jovane. As pessoas não imaginam como ele precisa de um golo, e foi difícil para mim perguntar-lhe, não lhe disse, ele mesmo quis dar o penálti ao Mateus. Portanto, correu tudo bem e realçar a atitude do Jovane.""Sim, acima de tudo ter uma ideia e um caminho. Se conseguirmos ter muitos, poucos ou nenhuns exitos isso depende muito do futebol e da sorte. Sou um treinador que gosta de estar cá, mas que luta pela vida todos os dias independentemente de ter mais três anos de contrato. Sou o mesmo de sempre. Os resultados é que vão ditar o futuro, mas o caminho é muito claro para nós", terminou.