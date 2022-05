Amorim: «Seguirei o meu caminho no Sporting e Slimani não fará parte da ideia do próximo ano»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez esta sexta-feira a antevisão à visita dos leões ao terreno do Portimonense, da 33.ª jornada da Liga Bwin, que se joga amanhã às 20h30 no Estádio Municipal de Portimão."O Coates é importante em todos os aspetos do jogo. Pela experiência que tem, pulso que tem junto dos outros... a forma como melhorou na ligação em ataque organizado, tem aquele correr mas não é um jogador assim tão lento e é capaz de bloquear transições. Vemos com bons olhos a sua recuperação. O jogo será certamente difícil, contra uma equipa muito forte a defender, nas bolas paradas, não pode repetir o onze do último jogo porque alguns jogadores saíram, um está castigado. Estudámos o adversário, estamos preparados para o jogo, vimos de um bom momento. Não podemos sofrer golos com os poucos remates que os adversários fazem, e queremos melhorar em relação ao último jogo"."Slimani é um assunto completamente encerrado. Já falámos disso em várias conferências, eu vou seguir o meu caminho, que passará pelo Sporting. O Slimani não fará parte da ideia do próximo ano, isso será tudo conversado com ele e com a direção. Preparação para o jogo? Temos sempre de pensar em títulos, sabemos da diferença de pontos, e independentemente do que acontecer no jogo antes temos de ganhar o jogo. Temos de continuar a ser a melhor defesa, marcar mais golos, melhorar em todos os aspetos. Daqui a duas jornadas haverá um campeão, e o nosso projeto é muito longo. Acontecendo o que acontecer no outro jogo, poderá já haver campeão e nós temos de continuar esta época ou preparar já a próxima. Precisamos de ter atitude frente ao Portimonense"."Não vou fazer essa avaliação, isso é para os comentadores. Eu sou treinador do Sporting, o nosso foco está apenas no Portimonense e para mantermos a luta do título logicamente só nos interessa um resultado"."Trabalhamos muito em relação ao jogo, ao que é o futuro. Quando fazemos a nossa avaliação aos jogos mais próximos, temos sempre o objetivo de melhorar a equipa. O campeonato pode acabar nesta jornada, acabará daqui a duas de certeza, e continuaremos a melhorar a equipa e a tentarmos ser melhores. A preparação foi igual, sabendo do momento. Eu conheço os jogadores, eles conhecem o treinador, e o que vamos fazer com o Portimonense é jogar da mesma forma seja o FC Porto já campeão ou não"."O treinador do Portimonense tem o direito de escolher os jogadores que entende para cada jogo, e eu os meus. O Paulo Sérgio atingiu o seu objetivo na tabela e nós não atingimos o nosso. Não vou estar a comentar essas situações, cada um tem o direito de escolher os jogadores que quer. Estamos preparados para enfrentar qualquer tipo de jogador que eles apresentem"."Temos tempo para fazer balanços. Se o FC Porto for campeão, ganhará o campeonato. O Sporting ganhou dois títulos, falhou o principal, e portanto o balanço não poderá ser muito bom"."Eu retiro muita coisa positiva. Os jogadores e a equipa são muito melhores. O balanço que faço é em termos de clube, queremos vencer os títulos todos. Os jogadores têm muito mais experiência, passámos pela segunda vez à próxima fase da Champions. Mesmo vendo o primeiro jogo com o Portimonense aqui em Alvalade, vejo a evolução. Crescem a olhos vistos, surpreendem. Há outros que não têm tanto espaço mas podem surpreender de um momento para o outro e daí o meu entusiasmo. Olhando para esta equipa, cada vez estou mais entusiasmado com o que podem dar, e a minha ideia é manter ao máximo esta equipa. Somos muito mais equipa, estamos mais valorizados, somos fortes em ataque organizado, sofremos às vezes mais transições porque jogamos muito mais subidos... vejo com muito entusiasmo porque a equipa joga muito mais do que o ano passado e saio muito mais satisfeito dos jogos"."Não vou estar a comentar. Do mercado falaremos mais para a frente. Podemos melhorar no que falámos. Acho que falhamos muitos golos... temos de melhorar nos jogos a eliminar, a resposta contra o City foi isso. O FC Porto foi melhor e talvez a experiência dos treinadores tenha sido um ponto a favor. Eu cresci e talvez enfrentasse esses jogos de outra forma. É nesses pontos que temos de melhorar, e depois tem a ver com o entendimento que há jogadores que têm de ficar, outros de sair, tem a ver com as ambições dos jogadores, etc. Tudo isso é uma gestão que fazemos no fim das épocas, e há caraterísticas que precisamos de acrescentar e que faltaram em jogos como contra o City ou na 2.ª mão da Taça contra o FC Porto. Fizemos uma grande época o ano passado, tivemos uma derrota e já éramos campeões, mas este ano jogamos muito melhor"."Já se falou bastante sobre isso. Sou muito pragmático e não acredito muito desde a derrota com o Benfica. Não muda a forma como vamos abordar os jogos, os jogadores não têm outra hipótese porque depois perdem o lugar. Eles sabem que o campeonato pode acabar hoje, e sabem que essas coisas ficam marcadas em alguém como eu. No futebol tudo é possível, e mesmo se estivessemos muitos pontos atrás tínhamos de ganhar os jogos que faltam. Fizemos um grande número de jogos em todas as competições e temos os mesmos pontos no campeonato, temos uma percentagem de vitórias muito alta. Se quisermos manter acima dos 70 por cento é fácil motivá-los, basta mostrar os números, e os jogadores têm brio. Temos sempre de ganhar a Portimonense e Santa Clara e vamos fazer o máximo para vencer os jogos. Otimismo é muito grande em relação ao futuro do Sporting, em relação ao FC Porto perder os últimos jogos é muito pequenino"."Não posso falar do Tiago Tomás porque está emprestado, também tem a nuance do empréstimo poder ser prolongado. Vamos fazer essa avaliação, falar com os jogadores, mas é uma das hipóteses. Temos o Rodrigo Ribeiro a aparecer e sabemos que num clube com esta exigência se calhar ainda é cedo. Vamos olhar para tudo e depois escolheremos o que achamos que é o melhor plantel. O Feddal ressentiu-se um pouco e não vai ser convocado, vem o Marsà outra vez, mas o Coates volta e está tudo bem".