Amorim: «Seleção sem jogadores do Sporting? Não belisca o meu trabalho. Fico até lisonjeado»

Rúben Amorim desdramatizou a ausência de jogadores do Sporting nos convocados da Seleção AA e dos Sub-21. O treinador leonino começou por sublinhar que a base de recrutamento tem muita qualidade e que os seus pupilos devem encarar esta ausência como uma motivação para trabalhar mais."Sobre a Seleção, os selecionadores fazem as suas escolhas, eu as minhas e às vezes as minhas não são muito bem entendidas (risos), como dos vários treinadores. Têm muito por onde escolher, há muita qualidade e eu entendo perfeitamente, os jogadores do Sporting têm de trabalhar mais e jogar melhor para ganhar o lugar. Ainda falta um pouco para o Mundial. Os nossos jogadores são jovens e têm de trabalhar bem. Temos muito talento na Academia. Há que olhar para isto como uma motivação para melhorar e não ficar preocupados ou zangados", começou por dizer o técnico do Sporting, na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Boavista, no Bessa (20h30).Mais à frente na conferência, questionado sobre se teria deixado jogadores do Sporting de fora caso fosse ele o selecionador, e se estas ausências beliscam de certa forma o seu trabalho em Alvalade, Amorim respondeu assim: "Se fosse eu o selecionador leva-os a todos, para mim são perfeitos. O selecionador tem muito por onde escolher. Se não escolheu o Trincão, escolheu o Jota. Se não escolheu o Pote, escolheu o João Félix. É difícil de gerir. Não belisca o meu trabalho, temos conquistado títulos e os jogadores não são de seleção. Quer dizer que o treinador consegue resultados com jogadores que não são de seleção. Fico lisonjeado até."